Lokeren: taxichauffeur slachtoffer van gewapende overval

Nog in Sint-Niklaas is er goed nieuws voor de waterratten. Want er mag weer gezwommen worden in de zwemvijver en Aquarena van provinciaal domein De Ster. Sinds eind maart was er een zwemverbod van kracht, omdat er blauwalg was vastgesteld. Daardoor was contact met het water absoluut afgeraden. Want wie een slok water binnenkrijgt, kan maag- en darmklachten krijgen. De blauwalg veroorzaakt soms ook irritaties aan de huid of de ogen. Maar de bacterie is nu helemaal verdwenen. En dat is goed nieuws, in aanloop naar de zomer. Er loopt ook een onderzoek om te kijken hoe de blauwalg het beste kan bestreden worden. En de provincie heeft ook al extra maatregelen genomen.