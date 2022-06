De sport dan. Het Wetterse snookertalent Ben Mertens heeft de Europese snookertitel bij de U21 veroverd. Het tornooi vond plaats in Albanië. Mertens, nog altijd maar 17, is de tweede Belg ooit die het EK U21 op zijn naam kan schrijven. De eerste Belg was Luca Brecel. In de groepsfase verloor de Wetteraar geen enkele frame. Daarna was het wel knokken, maar in de finale ging hij al bij al gemakkelijk voorbij een Oostenrijker. Door de winst mag Mertens de komende twee seizoenen aantreden op de World Snooker Tour bij de profs. En dan is bijzonder belangrijk, zegt zijn coach.