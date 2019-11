Inboedel van failliete Corelio te koop op veilingsite

Cadeautjestijd komt er aan. En als u op zoek bent naar een uniek cadeau dit jaar, dan hebben we misschien wel een tip voor u. Veilingsite Troostwijk heeft namelijk de inboedel van Corelio Printing uit Erpe-Mere te koop gezet. Corelio ging na een mislukte overname failliet, 167 mensen verloren hun job. Maar het materiaal is wel achtergebleven in de magazijnen van Corelio. Het gaat dan om bureaus of tafels, maar ook dure printmachines of vorkheftrucks. Let wel op uw portemonnee, want voor sommige loten worden bedragen van 200.000 euro of meer gevraagd.