Haasdonk: Twee bestuurders gewond na frontale botsing op verbindingsweg naar E17

Bij een frontale botsing tussen twee auto's in Haasdonk zijn gisteravond twee gewonden gevallen. Het ongeval gebeurde in de Bergstraat, dat is de verbindingsweg naar de E17. In een flauwe bocht week één van de bestuurders af van zijn rijvak en botste daardoor op een tegenligger. Beide chauffeurs raakten gewond en werden naar het ziekenhuis overgebracht. De Bergstraat was door het ongeval een tijdlang in beide richtingen versperd.