OFF Gunther Bomon nieuwe hoofdcoach van Eendracht Aalst Ladies

In Aalst staat het Pierre Cornelisstadion er verloederd bij. De waslijst aan mankementen is groot. Er loopt op verschillende plaatsen water binnen in het stadion, de elektriciteit hangt er op sommige plekken open en bloot, het sanitair is stuk en ga zo maar door. Voor de vele supporters een doorn in het oog. Voorzitter Patrick Le Juste wil het stadion nu renoveren en zit daarvoor samen met mogelijke investeerders.