Fietspad in Sint-Pauwels kan toch doorgetrokken worden

En dan nog een bizar ongeval op de E17 in Waasmunster vannacht. Een Poolse vrachtwagen is daar op een auto ingereden, die stilstond op de rechterrijstrook. Omdat de verlichting 's nachts op de E17 gedoofd is, merkte de Poolse chauffeur het voertuig pas heel laat op. Hij begon te slippen, maar botste toch op het stilstaande voertuig. Daarin zaten twee personen. Zij werden gewond naar het ziekenhuis overgebracht. De man in de Poolse vrachtwagen raakte niet gewond maar was wel in shock. Waarom de wagen op de rechterrijstrook stilstond is niet duidelijk.