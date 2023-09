120 mensen geëvacueerd na bommelding op Gates-site in Aalst, verdachte opgepakt

Het ecoveloduct over de E17 in Waasmunster is nog niet af en er is al schade aangebracht door onbekenden. Hoewel het niet mag en in principe ook niet kan, reden er toch nog motorvoertuigen over de brug. De twee paaltjes, die moeten verhinderen dat er hier auto's over het fietspad zouden rijden, zijn uit de grond getrokken en aan de kant gelegd. Het ecoveloduct is nog maar deels klaar. De grondlaag, die een oversteekplaats is voor dieren in het wild, moet nog beplanting krijgen. De aanleg had in principe een week geleden moet klaar zijn, maar loopt nu wat vertraging op. Het gaat om een investering van de Vlaamse overheid van bijna 1 miljoen euro.