Asterix Avo Beveren verliest ook vierde wedstrijd in Champions League

En in het volleybal heeft Asterix Avo Beveren gisteravond ook zijn vierde wedstrijd in de Champions League verloren. Het verloor tegen de Poolse club Rzeszow met 3-1. De Galliërs begonnen heel sterk aan de wedstrijd maar verloren uiteindelijk de eerste set met 25-23. Net zoals in de heenronde kon Asterix Avo ook in de derde set een setje afsnoepen van de Poolse dames. Meer zat er niet want ook de vierde set was voor Rzeszow. Deze nederlaag betekent ook zo goed als zeker een einde van de Europese campagne van de Galliërs. In januari staan de laatste twee wedstrijden op het programma, maar de derde plaats halen, dat wordt heel moeilijk.