Oekraïense vrachtwagen verliest lading, een pikdorser van 17 ton, op R2 in Kallo

Het aantal verkeersdoden op de Belgische wegen is in de eerste 3 maanden van dit jaar gestegen met 13% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de verkeersveiligheidsbarometer van Vias, het instituut voor verkeersveiligheid. Die stijging is opmerkelijk want de afgelopen vier jaar daalde het cijfer. In Vlaanderen steeg het aantal verkeersdoden het meest in de provincie Vlaams-Brabant. In alle andere Vlaamse provincies was er nagenoeg een status quo of een daling. Het aantal ongevallen met letsels is wel het sterkst gestegen in onze provincie, met bijna 9 procent. Het gaat daarbij in de meeste gevallen om ongevallen met fietsers of bromfietsers. Het aantal letselongevallen waarbij een jonge bestuurder, van 18 tot 24 jaar, betrokken was, is wel nog verder gedaald, voor het vijfde jaar op rij dus. Nooit eerder waren er minder ongevallen met jonge bestuurders.