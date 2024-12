In Sint-Niklaas hebben een honderdtal Oekraïense vluchtelingen de kans gekregen om te solliciteren voor een job in de Antwerpse en de Waaslandhaven. De vraag naar extra krachten is daar heel groot. Volgens cijfers van arbeidsbemiddelaar VDAB staan er op dit moment meer dan 5.000 vacatures open. Op het evenement krijgen de deelnemers de kans om rechtstreeks in gesprek te gaan met uitzendkantoren en werkgevers.