In Aalst is op de campus van de Odisee Hogeschool de derde aflevering van de podcast 'Bloed, zweet en afhaken' opgenomen. Drie laatstejaarsstudenten verpleegkunde gaan op zoek naar waarom zoveel studenten afhaken tijdens hun opleiding. Bijna de helft, of 4 op de 10 studenten, stopt vroegtijdig, en dat terwijl er al een groot personeelstekort in de zorg is.