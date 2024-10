Odisee Sint-Niklaas werft 4 nieuwe medewerkers aan voor één dag

Vandaag is het YOUCA Action Day. Ongeveer 15.000 jongeren over heel Vlaanderen verdienen vandaag geld voor het goede doel. Ze krijgen allemaal 60 euro. Een loon dat rechtstreeks wordt doorgestort naar een project voor jongeren in het buitenland. Dit jaar schenkt YOUCA de lonen aan KIYO. Een organisatie die werkt rond het creëren van een schone, gezonde en duurzame buurt in Burundi. Wij namen een kijkje op de Odisee Hogeschool waar vier Sint-Niklase jongeren aan het werk zijn.