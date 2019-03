Odisee Hogeschool Sint-Niklaas/Aalst ziet steeds minder kandidaat-leerkrachten

Morgen is het Dikketruiendag: 15 jaar geleden is het begonnen als een idee van de Dames van Maria, een school uit Aalst, ondertussen is het een begrip. De boodschap is simpel maar duidelijk: hoe kunnen we minder CO 2 uitstoten en meer zorg dragen voor ons klimaat? In Kwatrecht, een deelgemeente van Wetteren, hielden ze vandaag al een Dikketruiendag, om de actie op gang te trappen. Leerkrachten en leerlingen lanceerden er ook het klimaatpeloton. Met als kopman de nieuwbakken minister Koen Van den Heuvel.