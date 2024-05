Odisee-hogeschool in Aalst organiseert groot verkiezingsdebat

Twee minderjarigen, die verdacht worden van de zware vechtpartij afgelopen donderdag in Geraardsbergen, zijn opgepakt en in een gesloten instelling geplaatst. Een derde verdachte, ook een minderjarige, wordt deze week nog voorgeleid voor de jeugdrechter. Bij de vechtpartij werd een jongen van 16 zwaar aangepakt door een jeugdbende. De jongen weigerde om 100 euro te betalen in ruil voor bescherming, en daarom werd hij afgetuigd. De lokale politie is vanmorgen ook gestart met extra patrouilles, vooral in de buurt van het station.