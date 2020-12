De Vlaamse regering gaat zo'n 3 miljoen euro investeren in het onderwijs in Ninove en Denderleeuw. In totaal krijgen vijf scholen er een subsidie voor de bouw van nieuwe klaslokalen. Op die manier zullen er in de nabije toekomst 458 extra leerlingen naar school kunnen. Een uitbreiding die broodnodig is, want de regio kampt met een groot capaciteitsprobleem.