Odisee Hogeschool Aalst krijgt 370.000 euro voor energiezuinige projecten

In Aalst kunnen kinderen uit anderstalige of kansarme gezinnen voortaan ook bijles volgen, dankzij een nieuwe vzw. Broeiklas voor Talent, heet de vereniging. En ze is uniek in onze streek. Dertig vrijwilligers staan de leerlingen drie keer per week bij met hun huiswerk, in ruil voor een kleine vergoeding. Want kinderen die het Nederlands niet als thuistaal hebben, die hebben volgens onderzoek zeventig procent meer kans op een leerachterstand.