In Aalst gaat vanavond Ten Oorlog in première, een toneelstuk geschreven door Tom Lanoye gebaseerd op het werk van William Shakespeare. Het is niet minder dan 21 jaar geleden dat het stuk nog in ons land is opgevoerd. En daarom hebben ze er in Aalst iets bijzonders van gemaakt. Decor voor het vier uur durende schouwspel is de idyllische spiegel-vijver in het stadspark. En de acteurs zijn bijna allemaal Aalstenaars. Wij waren er gisteren al bij, op de avant-première.