De personeelsleden van het OCMW van Wetteren laten in een open brief weten dat ze ongerust zijn en de plannen van het gemeentebestuur niet begrijpen. Dat wil het sociaal huis sluiten en verhuizen naar het administratief centrum Rode Heuvel, waar alle gemeentediensten zitten. Ze vrezen voor hun job en willen tekst en uitleg. Schepen Pardaen wil overleggen en zegt dat er nog niks definitief is beslist.