Bij graafwerkzaamheden langs een fietspad naast de Sint-Antoniusweg in de Waaslandhaven is deze voormiddag een obus gevonden. De brandweer kwam ter plaatse en stelde een perimeter in. De ontmijningsdienst DOVO kwam rond 1 uur het springtuig inspecteren en ophalen. Door de vondst was een druk gebruikt fietspad tijdelijk afgesloten, waardoor fietsers een lange omleiding moesten volgen.