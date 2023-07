Om het personeelstekort bij de politie van Zwijndrecht structureel op te lossen is er een politiefusie nodig, en om die fusie te realiseren kan de gemeente Zwijndrecht best ook gemeentelijk fusioneren, met Beveren en Kruibeke. Dat is en blijft het standpunt van Marc Van de Vijver, de burgemeester van Beveren. De politie van Zwijndrecht kampt met een ernstig personeelstekort, dat zag u gisteren in ons nieuws. Om dat probleem op te lossen springt de politiezone van Waasland-Noord bij in Zwijndrecht. Maar dat is maar tijdelijk en de samenwerking verloopt niet altijd even gemakkelijk. Politiezones kunnen fuseren als ze in hetzelfde gerechtelijk arrondissement liggen. Maar dat is nu niet het geval. Om dat te bereiken, zijn de opties inderdaad beperkt, reageert de Beverse burgemeester nu.