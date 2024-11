'Nutteloze Borden' geven extra kleur aan feestperiode in 'stad van de sint'

Wie de komende weken gaat wandelen in Sint-Niklaas, die moet goed opletten. Want de kans is groot dat u, zonder dat u het weet, op het verkeerde been wordt gezet. Volgende zondag komt Sinterklaas weer naar de stad en neemt hij zijn intrek in het Huis van de Sint, in de Stationsstraat, vlakbij de Grote Markt. Maar weinig mensen weten dat zich iets verderop, aan het Sint-Nicolaasplein, ook de refter van de Sint bevindt. Tenminste, dat doet dit bordje ons toch geloven. Maar eigenlijk is het een grap. Zoals dit bordje staan er 13 nutteloze Sinterklaasborden verspreid in de stad. Zo wijst een bordje op een rotonde de weg naar Spanje. En aan de bibliotheek vind je de lievelingsbank van de Sint, waar hij al eens graag een boek leest, onder meer over bedrijfsbeheer. U merkt het, het zijn ludieke bordjes die de Sinterklaasperiode in de stad wat meer kleur moeten geven.