Nultolerantie en meer politieaanwezigheid na aanhoudende overlast in Hollandse Wijk in Waasmunster

In Waasmunster gaan de amokmakers in de Hollandse Molenwijk strenger aangepakt worden. De overlast blijf maar aanhouden, en daarom voert de burgemeester samen met het parket een nultolerantie in. Elk crimineel feit wordt onmiddellijk aangepakt en vervolgd. De Molenwijk kampt al langer met problemen. Vorige week nog werd er brand gesticht in een appartementsgebouw. De politie zal vaker patrouilleren in de buurt, en er komen extra bewakingscamera's.