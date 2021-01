De dagen van Nicky Hayen als coach bij Waasland-Beveren lijken geteld. Want het is er weer grote crisis. Geelblauw deed gisteren dan ook de slechtst mogelijke zaak van het weekend. Het verloor zwaar in eigen huis tegen Zulte Waregem met 1-5. En de laatste in de stand Moeskroen won. Daardoor is de rode lantaarn weer voor Waasland-Beveren. De positie van Nicky Hayen staat zwaar onder druk.