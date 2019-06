Nu overal in de regio meer soorten plastic in pmd-zak

Vanaf vandaag kan iedereen in onze streek meer plastic afval kwijt in de pmd-zak. In april zijn er al twee afvalintercommunales in negen gemeentes in onze streek gestart met het uitbreiden van de blauwe zak. Vanaf vandaag komen daar nog eens zes andere afvalintercommunales bij in de overige steden en gemeenten. Voortaan mogen dus alle inwoners zaken als botervlootjes, yoghurtpotjes en plasticfolie in de blauwe zak meegeven, bovenop al wat er vroeger ook al in de pmd-zak mocht. De maatregel zal ervoor zorgen dat de hoeveelheid plastic kan teruggedrongen worden met ongeveer de helft. De oude pmd-zakken kan u blijven gebruiken, en de prijs van de nieuwe zakken blijft ook dezelfde.