Nu ook terugkommoment voor beginnende chauffeurs in Oost-Vlaanderen

Beginnende chauffeurs kunnen binnenkort eindelijk ook in onze provincie een zogeheten terugkom-moment bijwonen. Sinds begin dit jaar moeten chauffeurs enkele maanden na het behalen van hun rijbewijs nog eens terug komen om hun kennis op te frissen en eventueel bij te sturen. Maar niemand organiseerde zo'n lessen bij ons. Maar nu hebben Vijf Oost-Vlaamse rijscholen de handen in elkaar geslagen. Iedere chauffeur die na 2017 een rijbewijs heeft gehaald moet binnen de 6 à 9 maanden na het behalen van een definitief rijbewijs zo'n opfrissing volgen. Het gaat om een opleiding van 4 uur om de bewustwording in het verkeer te verbeteren. Jonge chauffeurs zijn nog altijd vaak betrokken bij ongevallen. De samenwerking tussen de 5 scholen heet My Generation Drive. Het is ook via die website dat je kan inschrijven. Dat kan vanaf vandaag. Het eerste terugkommoment is op 8 juli in Gent.