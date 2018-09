Nu ook helemaal vernieuwde peuterspeeltuin op De Ster

In het provinciaal domein De Ster in Sint Niklaas is een volledig vernieuwde peuterspeeltuin geopend. Het is gedeputeerde van Recreatiedomeinen Peter Hertog die het lint doorknipt. De oude speeltuin dateerde al van de eeuwwisseling, en was dus dringend aan vernieuwing toe. In 2013 was er wel al een nieuwe speeltuin voor de wat oudere kinderen gekomen. Op de plaats van de vroegere peuterspeeltuin komt er een airtrampoline. Een deel van de oude speeltuigen wordt opnieuw gebruikt in een aantal provinciale scholen. Volgend jaar gaat de provincie op het domein ook een nieuw zwembad inrichten en komt er een nieuwe watersportzone.