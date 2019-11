Nu ook Aalsterse versie van 'Le Petit Prince'

En we blijven nog even in Aalst met onze neus tussen te boeken, want na meer dan 400 edities in verschillende talen en dialecten is er eindelijk ook een Aalsterse versie van "Le Petit Prince" van Antoine De Saint-Exupéry. Jan Louies, kenner van het Aalsterse dialect, zorgde voor de vertaling van het moderne sprookje uit 1943. Wie het boek in huis wil halen, zal snel moeten zijn, want er werden slechts 800 exemplaren gedrukt.