Nu de bladeren beginnen te vallen, duiken er plots grote verrassingen op, zoals hier in Moorsel

Nu de herfst in het land is, vallen de bladeren van de bomen. En dan kan je weleens verrassende dingen zien hangen in de bomen. Zoals hier in Moorsel bij Aalst. Daar ontdekte iemand hoog in deze wilg een groot nest Aziatische hoornaars. Het ziet eruit als een reuzenpaasei. Als we inzoomen, zien we dat de hoornaars nog actief zijn rond het nest. Pas eind deze maand of begin december gaan ze in winterslaap. Aziatische hoornaars komen hier steeds vaker voor en zijn een grote bedreiging voor de bijen en hun korven. Voor Ludwig Borms was het even schrikken toen hij het nest ontdekte.