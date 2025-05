Nu al twee prijzen voor Asterix Avo Beveren, maar de hoofdprijs is misschien voor morgen

Op de volleyproms, dat is een evenement waar de Belgische volleybalprijzen worden uitgereikt, is Asterix AVO Beveren in de prijzen gevallen. Iris Vos, de Nederlandse hoekspeelster van de Galliërs, is verkozen tot MVP, ofwel de meest waardevolste speelster van de competitie. Vorig seizoen was Vos al verkozen tot de beste speelster van de competitie. En een ex-speelster van Asterix, Britt Herbots, kaapte de prijs van beste Belgische speelster in het buitenland weg. Asterix speelt morgen voor de titel tegen Roeselare. Wie wint is kampioen.