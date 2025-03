Nu al blauwalgen in zwemvijver van De Ster, maar de bestrijding ervan zorgt voor discussie

Het zwemseizoen is nog lang niet begonnen en de vervelende bacterie duikt nu al op in De Ster in Sint-Niklaas. En dat is geen goed teken. Vorige zomer was de zwemzone maar liefst 46 dagen gesloten. Om dat deze zomer te voorkomen, wil het provinciebestuur phoslock inzetten. Dat is een chemisch product dat tot de bodem van de vijver moet zakken. Maar Groen stelt zich vragen over die aanpak. Volgens de oppositiepartij is die stof nog onvoldoende getest en kan het gevolgen hebben voor zwemmers.