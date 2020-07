Ja, zoals u vorige week al hoorde, is het in cafés verplicht om je te registeren als klant. En om dat vlotter te laten verlopen, heeft een computerspecialist uit Denderleeuw iets bedacht. Hij heeft de ‘Bubbel App’ ontwikkeld voor horecazaken. Daarmee kunnen klanten gemakkelijk hun gegevens achterlaten via een QR-code die ze scannen met hun smartphone. En opmerkelijk: de app is volledig gratis.