Er zijn in de eerste helft van dit jaar fors minder huizen en appartementen gekocht, dat blijkt uit nieuwe cijfers van notaris.be. Maar de verminderde druk op de markt zorgt er niet voor dat de prijzen omlaag gaan. In onze provincie blijft de gemiddelde prijs voor een huis stabiel op zo'n 338.000 euro. In alle andere Vlaamse provincies stijgen de prijzen. Voor een nieuwbouwappartement betaal je in Oost-Vlaanderen 12,6 procent meer in vergelijking met vorig jaar. De gemiddelde prijs ligt net boven de 268.000 euro. Onze provincie kent de meeste jonge kopers van het hele land: bijna 31 procent van de mensen die een huis of appartement koopt is er jonger dan 30 jaar.