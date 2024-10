Nu al 150.000 euro ingezameld voor Levensloop in Beveren, morgen start event

In Beveren zijn vrijwilligers nog druk in de weer met de laatste voorbereidingen, maar dan voor Levensloop. Morgennamiddag begint het evenement voor het goede doel. Het hele weekend wordt er geld ingezameld voor de strijd tegen kanker. Meer dan 50 teams doen mee, goed voor duizenden lopers en wandelaars. Tijdens het event worden de kankerpatiënten ook in de watten gelegd. Beverenaars die gestorven zijn aan de vreselijke ziekte, worden herdacht in de herinneringslounge. Levensloop moet nog beginnen, maar er is nu al 150.000 euro ingezameld.