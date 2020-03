Nostalgie en pure rock 'n roll: Janez Detd nog één keer op de planken voor 25ste verjaardag

Dit weekend is de film 'Vlaamse Flikken' in première gegaan in De Palace in Aalst. De film is grotendeels opgenomen in Aalst door een erg jonge regisseur. Gilles De Keyser was 15 jaar toen hij samen met zijn vrienden aan de film begon. En drie jaar later is hij klaar. De jonge regisseur kon rekenen op zo'n zeven beroepsacteurs om verschillende gastrollen te vertolken. De opbrengst van de film gaat integraal naar de kinderafdeling van het ASZ in Aalst.