In de eindronde van het voetbal stonden vandaag twee belangrijke wedstrijden op de affiche. Dender kon op Luik de promotie afdwingen. En Eendracht Aalst speelde de heenwedstrijd tegen de West-Vlamingen van Mandel United. Dender verloor helaas het promotieduel in Luik met 1-0, en ziet zo weer Luik de leiding grijpen in de tussenstand. Luik heeft nu 37 punten en Dender heeft er 35. Volgende week is er nog één speeldag in de eindronde. Dender speelt dan thuis tegen Dessel, maar heeft haar lot dus niet meer in eigen handen. Bij Dender wachten ze, zoals u weet, wel nog altijd op de uitspraak van een eerder duel tussen Dender en Luik. Luik won die wedstrijd, maar er stonden toen wel te weinig U21-spelers op het wedstrijdblad. Ook Eendracht Aalst beleefde een pijnlijke namiddag. Tot 5 minuten voor tijd stond het 1-1, maar in de slotfase slikten de Ajuinen nog de 2-1. Donderdag volgt de terugwedstrijd in het Pierre Cornelisstadion.