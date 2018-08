Een hevige brand heeft gisteravond een groot deel van een terrein met volkstuintjes vernield in Temse. Rond zeven uur gisteravond merkte een voorbijganger de rook op. Toen de brandweer ter plaatse kwam stonden al enkele percelen in lichterlaaie. Door de droogte verspreidde het vuur zich razendsnel. De opgeroepen brandweerposten van Temse en Sint-Niklaas moesten zelfs bijstand vragen met extra tankwagens. Tussen de vlammen stonden ook enkele gasflessen. Die zijn gelukkig niet ontploft. Niemand raakte gewond, maar de schade is wel enorm. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het parket is een onderzoek gestart.