Noodkreet van Sint-Niklase schoenmaker: "Ons beroep sterft uit"

Minder dan de helft van de uitvaarten in onze provincie vindt nog plaats in een kerk. Dat blijkt uit cijfers van Begrafenisunie Vlaanderen en uitvaartspecialist Dela. De uitvaartsector is de laatste jaren erg veranderd. Het taboe rond de dood brokkelt af en nabestaanden zijn steeds meer op zoek naar een persoonlijke plechtigheid, met veel foto's en muziek. Dat merkt ook begrafenisondernemer Michael Deleu uit Melsele. Hij bouwde de laatste maanden een gloednieuw uitvaartcentrum. Inclusief buitenaula, want ook uitvaarten in openlucht zitten in de lift.