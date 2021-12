In Denderleeuw zorgt de mogelijke komst van een Jumbovestiging voor beroering. De Nederlandse supermarktketen plant de vestiging in de Koningin Astridstraat, op de plaats waar tot voor kort de lokale supermarkt Tacos was. Oppositiepartij N-VA vreest voor parkeerproblemen en hinder voor de buurtbewoners tijdens het laden en lossen. Volgens de eigenaar en ontwikkelaar van de geplande Jumbo in Denderleeuw klopt dat niet. Bij Jumbo zal het laden en lossen volledig op eigen terrein gebeuren, in een zone die niet paalt aan residentiële percelen, zo klinkt het. Jumbo zou ook een overeenkomst hebben met het Leonardo College om een nieuw fietspad aan te leggen. Het gemeentebestuur neemt voorlopig geen standpunt in, omdat de aanvraag voor de vergunning pas in behandeling is. In onze streek zou het al om de derde Jumbovestiging gaan. Er is al eentje in Beveren, en ook in Berlare plant de supermarktketen de bouw van een winkel.