Nog wel wat bezwaren en bezorgdheden rond provinciaal plan Recreatiepool Donk Berlare

In Berlare is oppositiepartij Vooruit bezorgd over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Recreatiepool Donk van de provincie. Het provinciebestuur wil de site rond het Donkmeer nieuw leven inblazen, en wil daarbij ook de overnachtingsmogelijkheden uitbreiden en diverser maken. Maar Vooruit vreest voor mogelijke overlast. En ook de gemeente zelf heeft enkele bezwaren. Het is vandaag de laatste dag van het openbaar onderzoek.