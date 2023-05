Het AZ Sint-Blasius in Dendermonde schaft de mondmaskerplicht in haar ziekenhuis af. Sinds gisteren kunnen ziekenhuizen zelf beslissen of ze nog mondmaskers verplichten in hun ziekenhuis of niet. De federale regering maakt zo een eind aan de algemene mondmaskerplicht voor alle Belgische ziekenhuizen. In Dendermonde kiezen ze dus meteen voor een afschaffing, behalve op de diensten met de meest kwetsbare patiënten. Dat zijn de diensten Geriatrie, het Internistisch Dagcentrum en de Pneumologie-afdeling. Bezoekers die zich ziek voelen, wordt wel gevraagd een mondmasker te dragen. Voorlopig is het nog onduidelijk wat onze andere streekziekenhuizen gaan doen. Het OLV in Aalst zou begin volgende week de knoop doorhakken.