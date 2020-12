Gevoelig kruispunt in Sint-Niklaas weer open na nieuwe veiligheidswerken

Nog tot morgenavond wordt er gewerkt op de Scheldebrug in Temse. Daardoor is er maar één van de twee bruggen beschikbaar. Ook morgen worden er nog verschillende kleine onderhoudswerken en testen uitgevoerd. Daardoor was ook vandaag de oude Scheldebrug afgesloten. Alle verkeer moest over één rijstrook over de nieuwe Scheldebrug. Morgen wisselt die situatie om: dan moet alle verkeer over de oude Scheldebrug. Het fiets- en voetpad blijft morgen ook toegankelijk, maar niet de hele dag. Af en toe zullen die worden afgesloten voor testen. Die tests duren wel niet langer dan een halfuur. Als alles goed gaat zijn de werken morgenavond klaar.