Nog teveel onduidelijkheid rond euthanasie op Nationale Dag van Waardig Sterven

Pasgeboren kindjes laten registreren in het ziekenhuis in plaats van op het gemeentehuis. In Gent en in Antwerpen kan het al. En als het aan aan Jong Vld ligt, kan het binnenkort ook in Sint-Niklaas. Normaal gezien moeten kersverse ouders hun pasgeboren baby binnen de 15 dagen aangeven bij de burgerlijke stand. Maar dat is niet meteen iets waar je als jonge ouder mee bezig bent op dat moment. In Antwerpen en in Gent zit er op bepaalde dagen een ambtenaar van de burgerlijke stand in het ziekenhuis, en moet je dus gewoon maar even naar beneden wandelen. Jong Vld vraagt aan het stadsbestuur om hier afspraken over te maken met het AZ Nikolaas.