Nog teveel agenten in Aalst zijn slachtoffer van agressie tegen de politie

Wie denkt dat de klimaattop van de Verenigde Naties in Glasgow een ver-van-zijn-bed-show is, die is mis. Want je kan ook zelf je steentje bijdragen om zo de klimaatdoelstellingen te behalen. Bijvoorbeeld via een burgerinitiatief, zoals Denderstroom, een burgercoöperatie uit de denderstreek. Bij Denderstroom kan je mee investeren in lokale groene stroomprojecten zoals installaties met zonnepanelen, of in windenergie. Of in laadpalen voor elektrische voertuigen. Wie mee investeert, wordt mede-aandeelhouder, profiteert dus van het rendement, en investeert mee in een groene toekomst.