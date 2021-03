Nog snel naar de winkel en nieuwe nageltjes laten zetten, want morgen begint de Paaspauze

Leden van de federale politie, de scheepvaartpolitie, de civiele bescherming en het parket doorzoeken momenteel het parkje en de vijvers aan Hof Ter Welle in Beveren. Drie weken speelde zich daar het drama af, waarbij David Polfliet door 3 minderjarigen in de val werd gelokt en bij de schermutselingen die daarop volgden het leven liet. De drie jongeren gaven zich nadien aan bij de politie. Vermoedelijk is het gerecht op zoek naar het wapen of ander bewijsmateriaal in de zaak. De speurders maken daarbij gebruik van onder meer onderwatercamera's en -scanners. Ook de bermen worden uitvoerig onderzocht. Of er al iets is aangetroffen is niet bekend. Het parket wil voorlopig niks bevestigen in het kader van het lopende onderzoek.