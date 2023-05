Nog regen verwacht, VMM monitort waarschuwingsdrempels op waterlopen

Het is vandaag exact 78 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Europa. Heel wat landen staan op deze V-Day stil bij die historische gebeurtenis. In Frankrijk en Nederland is 8 mei zelfs een betaalde feestdag, bij ons al lang niet meer. Toch wordt ook hier op veel plaatsen het einde van de oorlog herdacht. Zo hebben ze in Overmere, bij Berlare, een gloednieuw monument onthuld.