De politie is op zoek naar de bestuurder van een bestelwagen die vrijdagavond een tiener van haar fiets heeft gereden in Haaltert. De chauffeur pleegde vluchtmisdrijf. Het slachtoffer liep zware verwondingen op in het gezicht en moest naar het ziekenhuis. Ze hoopt dat de dader zo snel mogelijk gevonden wordt. Want iemand zomaar achterlaten in een plas bloed, is onmenselijk, getuigt ze voor onze camera.