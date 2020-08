Hoog bezoek in Beveren vandaag. De ambassadeur van Mongolië kwam een kijkje nemen in de Wase gemeente. Een link tussen Beveren en Mongolië ziet u misschien niet meteen, maar die is er weldegelijk. In ontmoetingscentrum Boerenpoort loopt een tentoonstelling over het Oosterse land. En de ereconsul, die is afkomstig van Melsele.