Nog heel veel onduidelijkheid rond heropening zwembad De Kleine Dender in Ninove

In Ninove vreest oppositiepartij N-VA dat de heropening van het zwembad op de lange baan wordt geschoven. Zwembad 'De Kleine Dender' ging in maart 2023 dicht voor renovatiewerken. Net voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar gaf het vorige stadsbestuur de eerste spadesteek. Dat was volgens de NVA een mediashow, want sindsdien is er niets meer gebeurd aan het zwembad. Volgens de huidige bestuursploeg van Forza Ninove zijn er in de samenwerkingsovereenkomst nog onduidelijkheden. Wanneer het nieuwe zwembad klaar zal zijn, is moeilijk in te schatten.