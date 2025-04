Goed nieuws voor de filmliefhebbers. Want de toekomst van Cinema Focus in Geraardsbergen is verzekerd. De bioscoop wordt overgenomen door een nieuwe uitbater, namelijk filmgroep Lumière. De bezoekers kunnen ook gerust zijn, want zij merken niets van de overname. De naam, het interieur en het personeel van de cinema blijft hetzelfde. Alleen het filmaanbod wordt nog groter.