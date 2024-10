Twee weken na de verkiezingen is er nog altijd geen witte rook in Sint-Niklaas. Nochtans liggen de kaarten daar vrij duidelijk. N-VA won de verkiezingen, maar een meerderheid kunnen ze enkel met Vooruit vormen. Burgemeester Lieven Dehandschutter is bijzonder karig met informatie, maar vanaf morgen krijgt Conner Rousseau wel het initiatief-terecht. Dat laat de lijsttrekker van Vooruit aan onze redactie weten.